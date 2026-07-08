ВС РФ наступают сразу на двух участках у Нового Донбасса в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают наступление в районе Нового Донбасса. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы расширяют контроль сразу на двух участках - в северном и южном направлениях.

Кроме того, идет активное давление на позиции ВСУ у Белицкого, где уже есть определенные успехи. Также российские подразделения продвигаются юго-западнее Кутузовки вдоль реки Бык, закрепляясь на новых рубежах.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России завершают поиск и уничтожение украинских боевиков в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Штурмовые отряды ВС РФ развивают наступление западнее Красного Лимана. За сутки бойцы захватили два опорных пункта противника.

Кроме того, военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили технику украинских боевиков в Донецкой Народной Республике.

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