Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили технику ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили технику украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ нанесли удар по двум бронированным машинам противника, а также уничтожили РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии.

- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка в ДНР, - рассказали в Министерстве обороны России.

За сутки в зоне ответственной «Южной» группировки войск потери вооруженных формирований Украины составили более 165 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВС РФ завершают поиск и уничтожение боевиков ВСУ в Красном Лимане.

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