ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пункта управления БПЛА украинских боевиков в Алексеево-Дружковке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Операторы разведывательных дронов ведут круглосуточное дежурство по обнаружению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника, а также площадок их взлета в населенных пунктах, прилегающих к Константиновке, - рассказали в Минобороны РФ.

Российские войска продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» 74-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.

Кроме того, сообщалось, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы четверых командиров ВСУ, из-за преступных приказов которых погибли 93 мирных жителя в Мариуполе.

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