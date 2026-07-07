Артиллерия ВС РФ уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Расчет САУ «Мста-С» 74-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Воздушная разведка вскрыла цель, откуда наводили ударные дроны. Артиллеристы развернули установку и накрыли объект 152-мм снарядами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пункт управления уничтожен вместе с операторами и связью. Контроль поражения цели осуществлялся расчетом БПЛА, который подтвердил успешное выполнение огневой задачи. После стрельбы расчет замаскировал орудие. Противник потерял важный элемент управления дронами, что снизило эффективность его БПЛА на направлении.

Ранее сообщалось, что расчеты БПЛА 177-го полка морской пехоты группировки «Центр» уничтожили станцию РЭБ «Анклав» вместе с живой силой ВСУ на Добропольском направлении. Цель поразили FPV-дроном на оптоволокне с дистанции более 20 километров, который не подвержен воздействию РЭБ.

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике.

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