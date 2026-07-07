Группировка войск «Центр» ВС РФ нанесла поражение боевикам ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Анновка, Светлое и Сергеевка в ДНР.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, - рассказали в Министерстве обороны России.

Там добавили, что военнослужащие группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации после освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике продолжают разрушать логистические цепочки ВСУ в окрестностях населенного пункта.

Кроме того, сообщалось, что операторы БПЛА ВС РФ уничтожили автотранспорт ВСУ в Краматорске. После освобождения Константиновки операторы беспилотных систем ВС России получили возможность уверенно поражать цели в районах, которые ранее считались глубоким тылом ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ ведут бои с ВСУ в районах Щурово и Доброполья

Российские подразделения заняли более выгодные рубежи в ДНР (подробнее)