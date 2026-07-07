Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Бойцы группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Анновка, Светлое и Сергеевка в ДНР.
- Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, - рассказали в Министерстве обороны России.
Там добавили, что военнослужащие группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации после освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике продолжают разрушать логистические цепочки ВСУ в окрестностях населенного пункта.
Кроме того, сообщалось, что операторы БПЛА ВС РФ уничтожили автотранспорт ВСУ в Краматорске. После освобождения Константиновки операторы беспилотных систем ВС России получили возможность уверенно поражать цели в районах, которые ранее считались глубоким тылом ВСУ.
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