Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. По данным Минобороны России, за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по ВСУ в районах Щурово, Яцковки, Рубцов и Красного Лимана.

Всего в зоне ответственности данной группировки войск потери противника составили свыше 200 солдат, семь бронемашин, пять из которых - западного производства, 15 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю после ударов по позициям ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки, Васильевской Пустоши, Ореховатки и Стенок.

За сутки противник потерял более 165 своих военнослужащих, три бронемашины, 13 автомобилей, четыре арторудия, включая американскую 155-мм самоходку «Paladin», и две станции РЭБ.

Подразделения группировки войск «Центр» также улучшили свое тактическое положение после атак по позициям ВСУ в районах Доброполья, Анновки, Шиловки, Новофедоровки, Светлого и Сергеевки.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 солдат, две бронемашины, четыре автомобиля и пять станций РЭБ.

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