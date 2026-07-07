Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили автотранспорт ВСУ в Краматорске. Фото: Минобороны России

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск Вооруженных сил России уничтожили автотранспорт украинских боевиков в Краматорске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве добавили, что после освобождения Константиновки и продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации операторы беспилотных систем получили возможность уверенно поражать цели в районах, которые ранее считались глубоким тылом ВСУ.

- В ходе воздушной разведки операторы выявили автотранспорт ВСУ в Краматорске, использовавшийся для доставки личного состава, боеприпасов и других материальных средств на передовые позиции, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны ВС РФ уничтожили не менее 10 наземных роботов ВСУ в районе Дружковки. Российские дроны разрушают логистические цепочки ВСУ под Константиновкой.

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