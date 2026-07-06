ВС РФ нанесли поражение ВСУ в Красном Лимане, Щурово, Яцковке и Рубцах (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Населенные пункты находятся в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС РФ, бойцы которой заняли более выгодные рубежи и позиции.

- Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень и очень серьезными. Он добавил, что как только позволят условия, эксперты дадут окончательную оценку повреждениям.

Также Глава ДНР рассказал, что проблемы с топливом никак не касаются бойцов ВС РФ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ бегут из Дружковки так же, как из Константиновки

В Минобороны РФ заявили о сходстве действий украинских боевиков в Алексеево-Дружковке с их предыдущими маневрами в Константиновке (подробнее)