ВСУ бегут из Дружковки так же, как из Константиновки

Российские военные не дают противнику создать новые оборонительные позиции после отступления с окраин Константиновки. Фото (архив): Минобороны России

Украинские военные, дислоцирующиеся в населенном пункте Алексеево-Дружковка, предпринимают схожие действия с теми, что применялись ими при отходе из Константиновки. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские артиллеристы из «Южной» группировки войск продолжают уничтожать силы ВСУ, препятствуя их попыткам создать новые оборонительные позиции после отступления с окраин Константиновки. Сообщается, что разрозненные группы украинских военнослужащих укрываются в частных домах Алексеево-Дружковки.

- Они используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки - постоянно меняют места дислокации, перебегая из дома в дом, но это их уже не спасает от ударов российскими дронами и артиллерией, - отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что операторы разведывательных БПЛА осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки в населенных пунктах, прилегающих к Константиновке. Выявленные цели незамедлительно передаются артиллерийским расчетам, которые успешно поражают живую силу противника

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев отказался забирать тела своих солдат из Константиновки

Киевский режим ничего не сделал, чтобы тела погибших в Константиновке солдат были достойно захоронены (подробнее)