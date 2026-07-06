Глава ДНР рассказал, что проблемы с топливом никак не касаются бойцов ВС РФ. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Вестей» рассказал, что проблемы с топливом никак не касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

- У наших военных это все выстроено по параллельным схемам, маршрутам, это никак не пересекается, и наши военные продолжают свою работу. И их точно не касаются все проблемы с топливом, которые есть у нас в гражданском секторе, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступление в направлении Голубых озер в Донецкой Народной Республике. Голубые озера - это водоемы, которые известны каждому жителю Донбасса.

Кроме того, Пушилин сообщил, что в освобожденной Константиновке могут оставаться около тысячи мирных жителей. По словам руководителя Республики, возможность эвакуировать людей в безопасные районы есть. Для этого уже подготовлены пункты временного размещения.

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