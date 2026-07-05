ВС РФ продолжают выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Так, Василевка перешла под контроль группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Святогоровка, Грузское, Анновка, Нововодяное, Доброполье Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

За сутки на этом направлении потери украинских боевиков составили более 310 военнослужащих.

Тем временем бойцы группировки войск «Запад» продолжают освобождение Красного Лимана в ДНР.

- В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка.

Также российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка в ДНР.

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