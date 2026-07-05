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Политика5 июля 2026 4:20

ВС РФ продолжают выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» ВС России освободили населенный пункт Василевка
Данил АРМЕЕВ
ВС РФ продолжают выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов ДНР (архивное фото)

ВС РФ продолжают выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов ДНР (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Так, Василевка перешла под контроль группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Святогоровка, Грузское, Анновка, Нововодяное, Доброполье Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

За сутки на этом направлении потери украинских боевиков составили более 310 военнослужащих.

Тем временем бойцы группировки войск «Запад» продолжают освобождение Красного Лимана в ДНР.

- В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка.

Также российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка в ДНР.

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