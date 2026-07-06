Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень и очень серьезными. Фото: ТГ/Хуснуллин

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Вестей» назвал разрушения в Константиновке очень и очень серьезными. Напомним, что об освобождении города стало известно 3 июля 2026 года.

- По поводу разрушений. Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты после того, как будет такая возможность предоставлена. Поэтому вот ждем необходимых условий, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ведут наступление в направлении Голубых озер в Донецкой Народной Республике. Это водоемы, которые известны каждому жителю Донбасса.

Кроме того, сообщалось, что в освобожденной Константиновке могут находиться около тысячи мирных жителей. Их в обязательном порядке эвакуируют. По словам Дениса Пушилина, такие возможности созданы.

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