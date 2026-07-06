Пушилин сообщил, что в Константиновке могут оставаться около тысячи жителей. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Вестей» сообщил, что в освобожденной Константиновке могут оставаться около тысячи мирных жителей. По словам руководителя Республики, возможность эвакуировать людей в безопасные районы есть.

Для эвакуации жителей Константиновки в Донецкой Народной Республике подготовили пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожают укрытия с живой силой ВСУ. Украинские боевики применяют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки, - постоянно меняют места дислокации. Бойцы ВС РФ не позволяют, ранее отошедшим с окраин Константиновки боевикам ВСУ, создавать новые рубежи обороны.

Кроме того, сообщалось, что украинская сторона отказалась забирать тела своих погибших солдат из Константиновки.

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