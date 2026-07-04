Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ освободили Василевку в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Василевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Святогоровка, Грузское, Анновка, Нововодяное, Доброполье Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что за сутки на этом направлении боевики ВСУ потеряли более 310 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооруженных сил РФ с освобождением Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что на правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

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