Бойцы ВС РФ, освободившие Константиновку, продвигаются к Дружковке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил России, освободившие Константиновку, продвигаются к Дружковке. Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он добавил, что ВСУ отброшены на несколько километров от Константиновки.

- На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-ей армии Южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман, - рассказал Рудской.

Ранее сообщалось, что освобожденная Константиновка являлась седьмым по площади админцентром Донбасса. На начало 2022 года там проживало более 78 тысяч человек.

Кроме того, сообщалось, что с 27 июня по 3 июля 2026 года бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой Народной Республике.

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