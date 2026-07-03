ВС РФ за неделю уничтожили 50 единиц военной техники ВСУ в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 50 единиц военной техники ВСУ в Красном Лимане. В городе в течение недели бойцы группировки войск «Запад» завершали уничтожение разрозненных подразделений противника. Как сообщили в Минобороны России, подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.

За неделю в Красном Лимане вооруженные формирования Украины потеряли более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе две американские бронемашины HMMWV, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль.

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

Кроме того, беспилотники ВС РФ группировки войск «Запад» продолжают срывать попытки ВСУ подвезти боеприпасы и провести ротацию на окраинах Красного Лимана. Операторы используют разные типы дронов, в том числе на оптоволокне.

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