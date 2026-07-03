БПЛА ВС РФ срывают подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ на окраинах Красного Лимана Фото: Минобороны РФ.

Беспилотники 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают срывать попытки ВСУ подвезти боеприпасы и провести ротацию на окраинах Красного Лимана. Операторы используют разные типы дронов, в том числе на оптоволокне. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кадры объективного контроля зафиксировали прямые попадания FPV-дронов - уничтожены пикапы и квадроциклы ВСУ, перевозившие живую силу и грузы. Благодаря ежедневной работе БПЛА противник не может пополнить запасы, что помогает штурмовикам «Запада» продвигаться на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины в Николаевке под Славянском рискуют попасть в окружение. Российские войска продвинулись от Рай-Александровки на северо-запад, а также наступают от Пискуновки и ранее освобожденных Калеников.

Кроме того, в Красном Лимане российские войска завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.

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