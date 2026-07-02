ВС РФ освободили село Пискуновка под Славянском в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Пискуновка под Славянском в Донецкой Народной Республике.

- В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Отметим, что данный населенный пункт находится восточнее Славянска. До окраин города российским войскам осталось более девяти километров.

В Минобороны России добавили, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. В городе противник за сутки потерял до 80 человек личного состава, канадскую бронемашину «Senator», 23 автомобиля и три артсистемы. Кроме того, были уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане российские войска завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА.

Кроме того, БПЛА ВС РФ уничтожили НРТК ВСУ в ДНР. Дроны «Южной» группировки войск уничтожили наземные роботы ВСУ, подвозившие боеприпасы на Константиновском направлении.

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