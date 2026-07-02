В Красном Лимане ВС РФ завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Красном Лимане российские войска завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА.

Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 БПЛА противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины пытались восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков в Донецкой Народной Республике. В результате авиационного удара российские войска уничтожили до 20 боевиков ВСУ и инженерную технику.

Кроме того, операторы БПЛА «Южной» группировки войск продолжают нарушать логистику ВСУ на Константиновском направлении. Разведка обнаружила в районе Кондратовки и Алексеево-Дружковки наземные робототехнические комплексы, которые подвозили боеприпасы.

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