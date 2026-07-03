Российские войска продвигаются от Рай-Александровки, Пискуновки и Калеников в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины в Николаевке под Славянском рискуют попасть в окружение. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские войска продвинулись от Рай-Александровки на северо-запад, а также наступают от Пискуновки и ранее освобожденных Калеников.

Если продвижение продолжится, ВС РФ обойдут укрепления противника и зайдут в тыл группировке ВСУ в Николаевке.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане российские войска завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. В городе за сутки российские войска уничтожили 30 солдат ВСУ, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА.

Кроме того, 2 июля 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Пискуновка под Славянском в Донецкой Народной Республике.

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