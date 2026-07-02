ВС РФ зачищают Красный Лиман и Константиновку от разрозненных формирований ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Запад» завершают уничтожать разрозненные группы противника в Красном Лимане. По данным Минобороны России, подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.

В городе за сутки российские войска уничтожили 30 солдат ВСУ, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА.

Противник пытался доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец при помощи дронов. Однако мобильные огневые группы и дроны-истребители сбили 20 дронов ВСУ «Баба-Яга» и «Вампир»

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ.

В населенном пункте российские силы уничтожили до 80 военнослужащих, бронемашину «Senator» канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск был освобожден населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Данное село находится восточнее Славянска. До окраин города российским войскам осталось более девяти километров.

Кроме того, артиллеристы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки наносят удары по живой силе ВСУ, не давая противнику организованно отойти из Константиновки.

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