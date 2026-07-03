РСЗО «Ураган» ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчет РСЗО «Ураган» 236-й артиллерийской бригады 20-й армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Воздушная разведка засекла место, откуда противник регулярно запускал дроны. Координаты передали артиллеристам. Расчет занял позицию и точным залпом 220-мм снарядами поразил цель.

Как сообщили в Минобороны России, на счету этого расчета уже десятки вражеских бронемашин. Уничтожение пункта управления БПЛА обеспечило дальнейшее продвижение российских штурмовиков.

Ранее сообщалось, что беспилотники 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают срывать попытки ВСУ подвезти боеприпасы и провести ротацию на окраинах Красного Лимана. Операторы используют разные типы дронов, в том числе на оптоволокне.

Кроме того, группировка войск «Центр» уничтожила станцию РЭБ и САУ ВСУ в ДНР. Подразделения ВС РФ за сутки улучшили тактическое положение в Донбассе.

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