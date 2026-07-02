Группировка войск «Центр» уничтожила станцию РЭБ и САУ ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли огневое поражение 13 бригадам вооруженных формирований Украины в районах Нововодяного, Доброполья, Райского, Грузского в Донецкой Народной Республике и Новотроицкого в Днепропетровской области.

Как сообщили в Минобороны России, ВСУ на данном направлении за сутки потеряли более 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане российские войска завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Пискуновка под Славянском в Донецкой Народной Республике.

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