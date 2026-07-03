В ДНР «Южная» группировка войск продвинулась в глубину обороны ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июня по 3 июля 2026 года бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

За неделю ВС РФ нанесли поражение 13 бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР.

В Константиновке российские силы в течение недели вели зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. В городе с 27 июня по 3 июля противник потерял свыше 535 человек личного состава, более 360 единиц различного вооружения и военной техники, а также 118 автомобилей.

Всего в зоне ответственности российской группировки вооруженные формирования Украины потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, 164 автомобиля, 22 артсистемы и четыре станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 50 единиц военной техники ВСУ в Красном Лимане. В городе в течение недели бойцы группировки войск «Запад» завершали уничтожение разрозненных подразделений противника.

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