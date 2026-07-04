Освобожденная Константиновка являлась седьмым по площади админцентром Донбасса. Фото: Минобороны России

В Министерстве обороны России состоялся брифинг начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского. Он рассказал, что освобожденная в ДНР Константиновка являлась седьмым по площади административным центром Донбасса.

- На начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек. Этот город считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших на востоке Украины центром черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом, - рассказал Рудской.

С 2014 года киевский режим в городе начал создавать укрепленную систему оборонительных позиций, которая в конце концов пала.

Кстати, Константиновка является крупным индустриальным и логистическим узлом.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал взятие Константиновки в ДНР ключевым этапом на пути к освобождению всей территории Республики

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили роботизированные комплексы ВСУ в районе Красного Лимана. Их украинские боевики использовали для подвоза боеприпасов и материальных средств.

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