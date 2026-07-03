Российские войска установили контроль над городом Константиновка в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Город Константиновка в ДНР полностью освобожден российскими войсками. Об этом стало известно из доклада, представленного командирами штурмовых подразделений Президенту России Владимиру Путину.

Российские войска освободили город Константиновку в ДНР. Фото: Минобороны России

Российские войска освободили город Константиновку в ДНР Минобороны России

В ходе доклада военные не только рассказали о текущей ситуации в городе, но и продемонстрировали кадры, снятые с беспилотников, - они наглядно отразили обстановку на местности.

Успех операции связывают с героизмом и слаженными действиями российских военных. В ответ Президент поблагодарил бойцов за проявленную самоотверженность и эффективную работу, подчеркнув значимость достигнутого результата.

- Хочу отметить, что взятие Константиновки - это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, - отметил он.

Путин также прямо обозначил стратегическое значение города, заявив, что взятие Константиновки является ключом к освобождению всей территории ДНР.

Владимир Путин также дал оценку общей обстановке в зоне специальной военной операции. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится в руках российских войск. Глава государства отметил факт полного освобождения территории ЛНР и подчеркнул, что в ДНР фиксируется значительное продвижение российских подразделений.

Отдельно в ходе обсуждения затронули вопрос формирования зоны безопасности: сейчас идет планомерная работа в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Кроме того, Президент вместе с военными обозначил ключевые задачи на предстоящий летний период - в том числе наращивание темпов и повышение активности наступательных действий.

Напомним, ранее о ходе продвижения российских войск в Константиновке рассказал командир разведывательно-ударного дивизиона ВС РФ с позывным «Кубань». По его словам, операция проходила поэтапно, с постепенным вытеснением украинских боевиков с занимаемых позиций. Значительную роль в наступлении играла артиллерия, обеспечивавшая поддержку пехоты и создававшая условия для занятия вражеских опорных пунктов.

Он также отметил, что подразделения ВСУ отходят в сторону Алексеевки и Алексеево-Дружковки, причем российские расчеты БПЛА успешно поражают цели даже в отдаленных районах, включая Краматорск и Славянск.

- Противник проигрывает во всех отношениях: и в силе, и в моральном духе, и в мотивации, и в обеспечении, и во всем остальном, - подчеркнул «Кубань», добавив, что российские войска действуют «ювелирно, точечно».

Командир разведывательно-ударного дивизиона охарактеризовал отступление украинских сил как «бегство», отмечая отсутствие организованности и невозможность для противника закрепиться.

Напомним, что Константиновка, расположенная в 55 километрах к северу от Донецка, являлась важным логистическим узлом для ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации благодаря своему крупному железнодорожному узлу.

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