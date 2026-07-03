«Работаем ювелирно, точечно»: Командир разведывательно-ударного дивизиона ВС РФ рассказал, как проходит освобождение Константиновки

Командир разведывательно-ударного дивизиона ВС РФ рассказал, как проходит освобождение Константиновки. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации шаг за шагом освобождают Константиновку, продвигаясь вперед и выбивая украинских боевиков из населенного пункта.

Командир разведывательно-ударного дивизиона 238-й артиллерийской бригады «Южной» группировки с позывным «Кубань» рассказал о боевой работе подразделений в Константиновке.

По его словам, артиллеристы поддерживают пехоту, создавая условия для захода в населенные пункты и опорные пункты противника.

– Мы поддерживаем пехоту, даем им больше шансов войти, скажем так, в тот или иной населенный пункт или тот же самый опорник. И где-то даже своими силами – было много случаев, – расчеты подчиненного мне подразделения заходили тоже на опорники и непосредственно вели стрелковые бои, – рассказал «Кубань».

Он добавил, что боевики ВСУ отходят дальше от Константиновки - в Алексеевку, Алексеево-Дружковку. При этом расчеты БПЛА ВС РФ наносят удары по противнику, где бы тот ни находился.

– Может, даже где-то у меня борты залетали и в Краматорск, и в Славянск, и даже там поражали цели. Такое чувство, что там они совершенно непуганые, – говорит «Кубань». – Противник проигрывает во всех отношениях: и в силе, и в моральном духе, и в мотивации, и в обеспечении, и во всем остальном. Мы в свою очередь работаем ювелирно, точечно.

Командир разведывательно-ударного дивизиона отметил, что попытки противника отступить больше похожи на бегство - организованности нет, и российские войска не дают врагу закрепиться.

– Попытки выхода у них больше, как бегство, потому что если раньше у них была какая-то организация, машина заехала, выехала, то сейчас машинам мы не даем даже заехать, не то, что выехать. Поэтому мы стараемся уничтожать все, что видим, – добавил «Кубань».

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