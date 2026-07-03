Путин заявил, что взятие Константиновки является ключом к освобождению всей ДНР

Российские войска освободили город Константиновку в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин назвал взятие Константиновки в ДНР ключевым этапом на пути к освобождению всей территории Республики. Об этом глава государства заявил в пятницу, 3 июля, в ходе совещания с военными на одном из вспомогательных пунктов управления объединенной группировки войск.

Владимир Путин заслушал доклад командиров штурмовых подразделений о текущей ситуации в Константиновке. Военные не только сообщили президенту о полном освобождении города, но и показали кадры, снятые с беспилотников.

Президент поблагодарил бойцов за проявленную самоотверженность и эффективную работу, особо подчеркнув значимость достигнутого результата.

- Хочу отметить, что взятие Константиновки - это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, - отметил он.

Путин также прямо обозначил стратегическое значение города, заявив, что взятие под контроль Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска освободили Константиновку в ДНР

Константиновка в ДНР перешла под контроль российской армии (подробнее)