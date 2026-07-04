ВС РФ уничтожили роботизированные комплексы ВСУ в районе Красного Лимана. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили наземные роботизированные комплексы украинских боевиков в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там добавили, что ВС РФ уничтожают технику и личный состав ВСУ, который пытается осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств.

- На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ, которыми противник пытался доставить продовольствие, боекомплект и топливо на свои позиции, - рассказали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над городом Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Президент РФ Владимир Путин назвал взятие Константиновки в ДНР ключевым этапом на пути к освобождению всей территории Республики.

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