Константиновка в ДНР перешла под контроль российских войск

Российские войска установили контроль над городом Константиновка в Донецкой Народной Республике Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска установили контроль над городом Константиновка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике, - заявили там.

Напомним, что Константиновка расположена в 55 километрах к северу от Донецка и имеет важное стратегическое значение. В городе расположен крупный железнодорожный узел. Он выполнял роль ключевого логистического центра для ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Контроль над этой точкой позволяет влиять на транспортные и снабженческие маршруты противника в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что на константиновском направлении ВС РФ уничтожают укрытия ВСУ и не дают украинским боевикам закрепляться в пригородах Константиновки.

Командир разведывательно-ударного дивизиона ВС РФ рассказал, как проходит освобождение Константиновки. Российские войска также наносят удары по боевикам ВСУ в Славянске и Краматорске.

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