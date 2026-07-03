На Константиновском направлении ВС РФ уничтожают укрытия ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожают укрытия с живой силой украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там добавили, что бойцы ВС РФ не позволяют вооруженным формированиям Украины закрепляться в пригородах Константиновки.

- В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили группу украинских боевиков, отступавших из Константиновки. Противник нашел убежище в одном из зданий частного сектора в Алексеево-Дружковке - пригороде Константиновки. Артиллеристы нанесли прицельный удар по выявленному объекту, - рассказали в военном ведомстве России.

Ранее сообщалось, что беспилотники 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают срывать попытки ВСУ подвезти боеприпасы и провести ротацию на окраинах Красного Лимана.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ в Николаевке под Славянском рискуют попасть в окружение.

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