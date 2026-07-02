Дроны ВС РФ уничтожили семь БПЛА ВСУ на Добропольском направлении в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчеты БПЛА 51-й армии группировки войск «Центр» на Добропольском направлении перехватили и уничтожили семь вражеских беспилотников - как ударных, так и разведывательных.

Уничтожение разведчиков лишает ВСУ возможности корректировать огонь артиллерии, а поражение ударных дронов снижает их способность бить по позициям группировки на переднем крае.

- Боевая задача расчетами БПЛА группировки войск «Центр» выполнена в полном объеме. Работа по выявлению и уничтожению воздушных целей противника на Добропольском направлении продолжается, - отметили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане российские войска завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Пискуновка под Славянском в Донецкой Народной Республике.

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