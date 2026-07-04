Министр обороны РФ поздравил бойцов ВС России с освобождением Константиновки. Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го гвардейского мотострелкового полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца, 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка с освобождением Константиновки в ДНР.

- Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение «Южной» группировки войск, - обратился к бойцам Белоусов.

Он отметил, что противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поставил задачу провести эвакуацию жителей освобожденной Константиновки.

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