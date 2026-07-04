Один из четырех «городов-крепостей» пал: Стали известны подробности освобождения Константиновки в ДНР

Кадры из освобожденной Константиновки в ДНР. Фото: Минобороны России

3 июля 2026 года стало известно об освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республики. По этому поводу в Министерстве обороны России состоялся брифинг начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского. Он более подробно рассказал об операции по освобождению крупного индустриального и логического узла.

СЕДЬМОЙ ПО ПЛОЩАДИ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНЦЕНТР ДОНБАССА

Освобожденная Константиновка является седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса.

ВС РФ освободили Константиновку в ДНР. Фото: Минобороны России

- На начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек. Этот город считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших на востоке Украины центром черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом, - рассказал Рудской.

Он добавил, что киевский режим еще начиная с 2014 года создавал в городе укрепленную систему оборонительных позиций.

- Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150-ти километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, двадцать батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города, - рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

Кроме того, Константиновка являлся одной из четырех «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.

Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ сковали ВСУ боями за восточную и юго-восточную части города, затем провели охват Константиновки и флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения противника.

- В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой, - говорит Рудской.

Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск.

ЗА ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КОНСТАНТИНОВКИ ПОТЕРИ ВСУ СОСТАВИЛИ 13,5 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

- За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО, - рассказал Рудской.

ВС РФ освободили Константиновку в ДНР. Фото: Минобороны России

В настоящее время город находится полностью под контролем российских войск. Бойцы завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.

ВС РФ ДВИГАЮТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ УЗЛУ ОБОРОНЫ ВСУ – ДРУЖКОВКЕ

После освобождения Константиновки российские войска совместно с группировкой войск «Центр» продвигаются к следующему значимому узлу обороны ВСУ – населенному пункту Дружковка.

- На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-ей армии Южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман, - рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.

Рудской подчеркнул, что задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работаем ювелирно, точечно»: Командир разведывательно-ударного дивизиона ВС РФ рассказал, как проходит освобождение Константиновки

ВС РФ также наносят удары по боевикам ВСУ в Славянске и Краматорске (подробнее)