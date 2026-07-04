Путин поставил задачу провести эвакуацию жителей освобожденной Константиновки. Фото: Минобороны России

Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из временных командных пунктов Объединенной группировки войск, где поставил задачу провести эвакуацию мирных жителей из освобожденной Константиновки.

- Хотел бы обратить внимание - в зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить, - сказал Путин.

Об освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике стало известно 3 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России, освободившие Константиновку, продвигаются к Дружковке. ВСУ отброшены на несколько километров от Константиновки.

Кроме того, сообщалось, что освобожденная в Донецкой Народной Республике Константиновка являлась седьмым по площади административным центром Донбасса. На начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек.

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