Российская армия уверенно продвигается по всей линии боевого столкновения. Фото (архив): Минобороны РФ

Украинская сторона отказалась забирать тела своих погибших солдат из Константиновки. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации, добавляя, что это стало известно во время проработки означенного вопроса по линии спецслужб.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ после окончательного взятия под контроль Константиновки и прекращения там боевых действий предложило киевскому режиму гуманитарную акцию по выдаче тел погибших военных ВСУ, находящихся в освобожденном городе.

- Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации, - отметили в российском оборонном ведомстве.

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