ИноСМИ выразили желание выехать на передачу тел солдат ВСУ в Константиновку

Константиновка перешла под контроль ВС РФ. Фото: Минобороны России

Больше двадцати редакций СМИ разных стран и континентов выразили желание выехать в Константиновку для присутствия при передаче тел солдат ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России.

Напомним, что 4 июля этого года российское военное ведомство завило о готовности передать тела погибших украинских военных, если ВФУ прекратит огонь по Константиновке.

В случае согласия на это Киева, Минобороны РФ было бы готово организовать работу журналистов в освобожденном городе.

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