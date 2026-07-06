ВС РФ уничтожают укрытия ВСУ в Алексеево-Дружковке ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожают укрытия с живой силой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Бойцы ВС РФ не позволяют, ранее отошедшим с окраин Константиновки боевикам ВСУ, создавать новые рубежи обороны.

- Малые группы живой силы противника находят укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки. Они используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки, – постоянно меняют места дислокации, перебегая из дома в дом. Но это их уже не спасает от ударов российскими дронами и артиллерией, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин назвал взятие Константиновки важным этапом освобождения Донбасса.

Кроме того, сообщалось, что украинская сторона отказалась забирать тела своих погибших солдат из Константиновки.

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