Сенатор Волошин назвал взятие Константиновки важным этапом освобождения Донбасса

Российские войска продолжают наступать по всей линии боевого соприкосновения Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Освобождение Константиновки - существенный шаг на пути к полному освобождению Донбасса. Об этом заявил сенатор России от ДНР Александр Волошин.

Политик обратил внимание на стратегическое положение Константиновки: город расположен на севере Республики и играет ключевую роль в оперативной обстановке региона. По словам Волошина, освобождение данного населенного пункта открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в направлении Краматорска и Славянска - крупнейших укрепленных узлов противника в этой части Донбасса. Именно поэтому взятие Константиновки рассматривается как первый, но принципиально важный этап по освобождению Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ.

- И, что самое главное, это уверенный шаг на пути к полному освобождению Донбасса в его исторических границах, - подчеркнул Александр Волошин.

Сенатор также добавил, что российские подразделения продолжают наступать по всей линии боевого соприкосновения. За последнюю неделю под их контроль перешли населенные пункты Малиновка и Пискуновка в ДНР.

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