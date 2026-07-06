Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Освобождение Константиновки - существенный шаг на пути к полному освобождению Донбасса. Об этом заявил сенатор России от ДНР Александр Волошин.
Политик обратил внимание на стратегическое положение Константиновки: город расположен на севере Республики и играет ключевую роль в оперативной обстановке региона. По словам Волошина, освобождение данного населенного пункта открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в направлении Краматорска и Славянска - крупнейших укрепленных узлов противника в этой части Донбасса. Именно поэтому взятие Константиновки рассматривается как первый, но принципиально важный этап по освобождению Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ.
- И, что самое главное, это уверенный шаг на пути к полному освобождению Донбасса в его исторических границах, - подчеркнул Александр Волошин.
Сенатор также добавил, что российские подразделения продолжают наступать по всей линии боевого соприкосновения. За последнюю неделю под их контроль перешли населенные пункты Малиновка и Пискуновка в ДНР.
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