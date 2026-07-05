Российские военнослужащие уверенно выбивают ВСУ из Красного Лимана (архивное фото)

Вооруженные Силы Российской Федерации авиаударом уничтожили насыпную переправу ВСУ через Северский Донец в районе Маяков, что в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Насыпная переправа через реку уничтожена для срыва ротации личного состава подразделений ВСУ и бригады теробороны противника, снабжения их вооружением и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане ВС РФ продолжают разминировать и зачищать город от мелких групп и одиночных боевиков ВСУ, в то время как российские штурмовики ведут наступление в направлении Голубых озер.

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