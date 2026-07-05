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НовостиПолитика5 июля 2026 12:10

ВС РФ авиаударом уничтожили насыпную переправу ВСУ через Северский Донец

Российская авиация отрезала украинских боевиков от снабжения в районе Маяков
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Российские военнослужащие уверенно выбивают ВСУ из Красного Лимана (архивное фото)

Российские военнослужащие уверенно выбивают ВСУ из Красного Лимана (архивное фото)

Вооруженные Силы Российской Федерации авиаударом уничтожили насыпную переправу ВСУ через Северский Донец в районе Маяков, что в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Насыпная переправа через реку уничтожена для срыва ротации личного состава подразделений ВСУ и бригады теробороны противника, снабжения их вооружением и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане ВС РФ продолжают разминировать и зачищать город от мелких групп и одиночных боевиков ВСУ, в то время как российские штурмовики ведут наступление в направлении Голубых озер.

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