Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 июля 2026 11:49

ВС РФ продолжают зачищать от мелких групп ВСУ Красный Лиман

Российские военнослужащие уверенно выбивают ВСУ из Красного Лимана
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Российские штурмовики ведут наступление в направлении Голубых озер (архивное фото)

Российские штурмовики ведут наступление в направлении Голубых озер (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Красном Лимане ДНР российские подразделения продолжают разминировать и зачищать город от мелких групп и одиночных боевиков ВСУ. В то время как штурмовые отряды ВС РФ ведут наступление в направлении Голубых озер. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами украинских подразделений и бригады теробороны противника, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через Северский Донец в районе Маяков.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в Красном Лимане за сутки - до 20 военных, боевая бронированная машина HMMWV (США), два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и одиннадцать пунктов управления БПЛА.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один из четырех «городов-крепостей» пал: Стали известны подробности освобождения Константиновки в ДНР

Бойцы ВС РФ, освобождавшие Константиновку, продвигаются к Дружковке (подробнее)