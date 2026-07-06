Пушилин заявил, что ВС РФ ведут наступление в направлении Голубых озер в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступление в направлении Голубых озер в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире «Вестей» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Наши штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер. Это водоемы, которые известны каждому жителю Донбасса, - рассказал Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил, что в освобожденной Константиновке могут оставаться около тысячи мирных жителей. По словам руководителя Республики, возможность эвакуировать людей в безопасные районы есть.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России, освободившие Константиновку, продвигаются к Дружковке. На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-ей армии Южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска.

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