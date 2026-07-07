FPV-дроны ВС РФ ликвидировали не менее 10 наземных роботов ВСУ. Фото (архив): Минобороны России

Российские подразделения активно пресекают попытки ВСУ наладить скрытое снабжение своих сил под Константиновкой. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, подразделения войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск с помощью FPV-дронов уничтожили не менее десяти наземных робототехнических комплексов противника.

Эти комплексы предназначались для доставки боеприпасов, продовольствия и других материальных средств в Дружковку, Алексеево-Дружковку и Куртовку. ВСУ рассчитывали использовать роботизированные платформы как способ минимизировать риски для личного состава при транспортировке грузов, однако применение российских FPV-дронов сводит эти попытки к нулю: удары приводят к полному уничтожению как самих машин, так и их содержимого.

Только за последние двое суток в районе, прилегающем к Константиновке, российские силы вывели из строя не менее десяти таких робототехнических комплексов. В Минобороны РФ отмечают, что такие операции носят системный характер и существенно нарушают логистику противника.

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