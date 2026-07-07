ВС РФ уничтожили РЭБ «Анклав» ВСУ на Добропольском направлении Фото: Минобороны РФ.

Расчеты БПЛА 177-го полка морской пехоты группировки «Центр» уничтожили станцию РЭБ «Анклав» вместе с живой силой ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведка засекла замаскированную станцию, координаты в реальном времени передали ударным дронам. Цель поразили FPV-дроном на оптоволокне с дистанции более 20 километров, который не подвержен воздействию РЭБ.

Операторы работали в паре: один контролировал полет, второй - поражал цель. Профессиональная подготовка морпехов позволяет точно бить по объектам ВСУ и помогать продвижению подразделений.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение вооруженным формированиям Украины в районах Щурово и Рубцов в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. За сутки Вооруженные сил Российской Федерации уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, бронемашину, четыре автомобиля и две артиллерийские системы.

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