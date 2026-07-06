Российские войска начали охват Доброполья в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире федерального телеканала «Россия 24» подробно рассказал об оперативной обстановке на линии соприкосновения и значении последних успехов российских войск. По его словам, освобождение Константиновки, которую противник превратил в мощный укрепрайон, имеет ключевое значение. Теперь перед российскими подразделениями открывается прямой путь к Дружковке, Славянску и Краматорску. Сейчас в освобожденном городе, по предварительным данным, остаются более тысячи мирных жителей. Российские военнослужащие занимаются их эвакуацией в заранее подготовленные пункты временного размещения, а гражданские специалисты зайдут в населенный пункт сразу после стабилизации оперативной обстановки.

Помимо Константиновки, за прошедшую неделю российская армия освободила еще три населенных пункта. На Славянском направлении под контроль взяты Малиновка и Пискуновка, а на Добропольско-Красноармейском направлении освобождена Васильевка. Взятие под контроль Малиновки и Пискуновки открывает дополнительные возможности для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. В частности, Малиновка стала важным плацдармом на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Продвижение по господствующим высотам на этом участке позволит установить прямой огневой контроль над Краматорском.

В Красном Лимане продолжаются уличные бои. Одновременно с этим на ранее освобожденных окраинах города профильные специалисты проводят разминирование территории.

- На Добропольско-Красноармейском направлении российские войска освободили Васильевку и продолжают продвигаться к Доброполью со стороны ранее освобожденных населенных пунктов Кутузовка и Новый Донбасс. По факту осуществляется охват Доброполья, - сказал Глава ДНР.

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