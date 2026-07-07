Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение вооруженным формированиям Украины в районах Щурово и Рубцов в Донецкой Народной Республике.
Как сообщили в Минобороны России, всего в полосе ответственности группировки войск «Запад», которая находится в ДНР и Харьковской области, противник потерял более 210 человек личного состава, три бронемашины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации «Южной» группировки войск нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николаевка, Першомарьевка и Ореховатка в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. За сутки Вооруженные сил Российской Федерации уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, бронемашину, четыре автомобиля и две артиллерийские системы.
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