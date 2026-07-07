Военнослужащие ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Алексеево-Дружковки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации «Южной» группировки войск нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николаевка, Першомарьевка и Ореховатка в ДНР.

- За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, - рассказали в Министерстве обороны России.

Там добавили, что российские войска улучшили положение по переднему краю.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Анновка, Светлое и Сергеевка в ДНР.

Кроме того, сообщалось, что ВС России после освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике продолжают разрушать логистические цепочки ВСУ в окрестностях населенного пункта.

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