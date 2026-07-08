Группировка войск «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Шиловка, Сергеевка, Красноярское Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

За сутки потери вооруженных формирований Украины на этом направлении составили более 360 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили технику украинских боевиков в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России завершают поиск и уничтожение украинских боевиков в Красном Лимане Донецкой Народной Республики.

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