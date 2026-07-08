Расчет РСЗО «Град» ВС РФ поразил район сосредоточения ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчет РСЗО «Град» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» накрыл район сосредоточения ВСУ на Добропольском направлении. Как сообщили в Минобороны России, разведка БПЛА засекла позиции боевиков в лесополосе. Координаты передали артиллеристам. После этого расчет выдвинулся из укрытия и с дистанции более 20 километров дал залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами.

В результате удара ВС РФ были уничтожены артиллерийские орудия, опорные пункты и живая сила противника. После подтверждения цели расчет покинул позицию, пополнил боекомплект и продолжил работу. Корректировку и контроль вели расчеты БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские бойцы активно продвигаются на северо-западе от Константиновки, а именно в районах Осыкова и Алексеево-Дружковки. Там идут ожесточенные бои. Украинские боевики контратакуют, пытаясь не допустить прорыва к Дружковке.

Кроме того, российские войска продолжают наступление в районе Нового Донбасса. Российские бойцы расширяют контроль сразу на двух участках - в северном и южном направлениях.

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