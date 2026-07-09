Пушилин заявил, что в Константиновке нужно провести дозачистку и разминирование

Дозачистка и разминирование - обязательные шаги, без которых нельзя приступать к оценке ущерба. Фото (архив): Минобороны РФ

Глава ДНР Денис Пушилин обозначил ключевые этапы, без которых невозможно приступить к оценке масштабов восстановления Константиновки. По словам руководителя Республики, на данный момент говорить о восстановительных работах преждевременно: сначала требуется завершить ряд предварительных мероприятий.

В числе первоочередных задач - проведение дозачистки территории и последующее разминирование. Только после реализации этих мер станет возможным объективно оценить объем предстоящих восстановительных работ в городе.

- Сейчас идет дозачистка, потом еще разминирование, потом проверка всех возможных укрытий, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень и очень серьезными. Глава ДНР сообщил, что как только позволят условия, эксперты дадут окончательную оценку повреждениям в освобожденном городе.

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